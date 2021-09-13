Сергунина: Москва и Сеул договорились о сотрудничестве в области инноваций

Стратегическое партнерское соглашение о сотрудничестве подписали Агентство инноваций Москвы и южнокорейская государственная ассоциация Innobiz. Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках этой работы предполагается реализация совместных проектов и обмен опытом:

- Как и наши коллеги в Республике Корее, Москва уделяет особое внимание технологическому развитию и экосистеме для инноваторов. Сотрудничество с южнокорейской государственной ассоциацией подразумевает обмен опытом и передовыми практиками, а также совместные программы для малых и средних инновационных компаний.

Разработки южнокорейских стартапов, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы, пройдут апробирование в рамках программы пилотного тестирования инноваций в Москве. А выпускники столичного проекта "Московский акселератор" примут участие в программах пилотирования и акселерации в Сеуле.

"Менее чем за два года существования программа "Московский акселератор" привлекла более 4,5 тыс. заявок на участие от технологических стартапов из самых разных отраслей. А городская программа пилотного тестирования инноваций за период с мая 2020 года по сегодняшний день дала возможность опробовать свои разработки и решения 1,5 тыс. предприятий. Получая обратную связь, участники дорабатывают свои продукты и выводят их на новый уровень", - сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Южнокорейская ассоциация Innobiz обладает уникальной системой сертификации и оценки инновационности стартапов. Каждому технологическому стартапу в стране, который рассчитывает получить поддержку государства, нужно сначала обратиться в ассоциацию за заключением и пройти сертификацию. Только после этого малые и средние предприятия получают запрашиваемую помощь или услугу. Среди видов поддержки - возможность пилотного тестирования в городской среде, субсидии, гранты и другие.

"Для нас важно стратегическое партнерство с Москвой, одной из самых развитых в технологическом плане столиц мира. Здесь созданы прекрасные условия для развития технологических стартапов, предусмотрены меры поддержки и программы кратного роста бизнеса и производства, а сам город выступает примером универсального полигона для пилотирования инноваций. Нам бы хотелось сообща сосредоточиться на реализации таких широкомасштабных задач, как формирование глобальной экосистемы, ориентированной на технологии, создание рабочих мест и развитие инновационных стартапов наших стран", - говорит председатель ассоциации Innobiz Им Бьюн-Хун.