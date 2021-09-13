Синоптики предсказали Москве холодный сентябрь

Сентябрь в Москве пока характеризуется летней погодой, однако уже в ближайшие дни ожидается длительное похолодание. Об этом в Instagram сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В понедельник в Москве воздух может прогреться до 25 градусов, однако на этом сентябрьское тепло закончится. Температура во вторник рухнет на 10 градусов. В дальнейшем прогнозируются промежутки солнечной погоды, однако показатели термометров продолжат стремиться к 10-градусной отметке. Это вкупе с сильным ветром до 12-17 метров в секунду больше напоминает октябрьскую, а не сентябрьскую погоду, полагают в центре "Фобос".

Как ожидается, сентябрь в целом будет холоднее, чем обычно. Температура окажется ниже среднемесячной на 2 градуса.