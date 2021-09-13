Собянин объявил о начале отопительного сезона в Москве

Власти Москвы приняли решение включить отопление во всех жилых домах. Как заявил во время посещения ТЭЦ-20 мэр Сергей Собянин, весь жилой массив города будет обеспечен теплом в течение ближайших пяти дней.

"В Москве бабье лето, но все быстро меняется. С завтрашнего дня уже идет резкое похолодание, поэтому мы приняли решение с сегодняшнего дня запускать тепло во всех объектах соцкультбыта и жилом секторе", - сказал Сергей Собянин.

По оценкам главы города, вся коммунальная инфраструктура готова к раннему началу отопсезона. Включить отопление именно сейчас власти решили из-за резкого понижения температуры воздуха. На аналогичный шаг пошло и правительство Московской области. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в сентябре окажется ниже многолетних значений на два градуса.