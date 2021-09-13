В Москве открыли памятник молодому Достоевскому

К двухсотлетию писателя столичный книжный клуб "Достоевский" задумал новый памятник классику. Анастасия Лужина, выпускница Петербургской академии художеств имени Репина, помогла идею осуществить. Ее скульптурная композиция и появилась у входа в книжный клуб на Воздвиженке.

25-летний Достоевский на лавочке читает Пушкина. Посидеть рядом может любой желающий. Уютный арт-объект!

На открытие приехал праправнук писателя Алексей Дмитриевич Достоевский. Трудно ли живется потомку под незримым присмотром великого предка?

- Сложный вопрос. Плоды дел предков всех нас окружают. В моем случае, наверное, сложнее, потому что Федор Михайлович был величиной, а я пожинаю плоды, хотя такой величиной не являюсь. Но стараюсь быть достойным того возможного существования человека, которого он мечтал иметь на земле.

- Посоветуйте юным читателям, с чего начать изучение творчества Достоевского? - спрашиваю литературоведа Игоря Волгина.

- Все зависит от учителя. Он как магический кристалл между школьником и писателем. И если ребенок уловит хоть что-то, даже не идеологию, а нравственные начала какие-то - он обязательно вернется к Достоевскому и взрослым.