В Москве открыли памятник молодому Достоевскому

25-летний Достоевский на лавочке читает Пушкина. Посидеть рядом может любой желающий. Уютный арт-объект!
На открытие приехал праправнук писателя Алексей Дмитриевич Достоевский. Трудно ли живется потомку под незримым присмотром великого предка?
- Сложный вопрос. Плоды дел предков всех нас окружают. В моем случае, наверное, сложнее, потому что Федор Михайлович был величиной, а я пожинаю плоды, хотя такой величиной не являюсь. Но стараюсь быть достойным того возможного существования человека, которого он мечтал иметь на земле.
- Посоветуйте юным читателям, с чего начать изучение творчества Достоевского? - спрашиваю литературоведа Игоря Волгина.
- Все зависит от учителя. Он как магический кристалл между школьником и писателем. И если ребенок уловит хоть что-то, даже не идеологию, а нравственные начала какие-то - он обязательно вернется к Достоевскому и взрослым.