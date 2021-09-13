В Нововоронеже заложили Аллею атомщиков

Первые семь декоративных яблонь Аллеи атомщиков высажены около Нововоронежского политехнического колледжа - филиала НИЯУ МИФИ. Каждое дерево именное. Рядом специальная табличка с QR-кодом, с помощью которого можно узнать подробную информацию о выдающихся атомщиках, в честь которых заложена аллея. Первая высадка посвящена академикам И.В. Курчатову, А.П. Александрову, Л.А. Арцимовичу, с деятельностью которых связано становление атомной энергетики и сооружение первых энергоблоков Нововоронежской АЭС; Ф.Я. Овчинникову - первому директору НВ АЭС; В.А. Сидоренко - советнику директора Курчатовского института, научному руководителю пуска первого энергоблока НВ АЭС; Л.И. Голубеву - ученому-практику, заложившему научную основу безопасной работы водо-водяных реакторов и Ю.Н. Мирошниченко - первому директору колледжа.

"Место закладки Аллеи выбрано не случайно. Со дня образования у этого учебного заведения существует тесная связь с Нововоронежской АЭС. За более чем полувековую историю техникум стал филиалом НИЯУ МИФИ и подготовил более 10 тысяч специалистов для атомной отрасли. В этом году открыта новая специальность "Дефектоскопист", начала работу базовая кафедра "Технология ВВЭР в АЭС". Мы планируем дальнейшее развитие колледжа. Надеюсь, что выпускники школ в ближайшем будущем смогут получать здесь высшее образование", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Организаторами акции "Город первых - город сад" выступили: Нововоронежская АЭС, Воронежское отделение Всероссийского общества охраны природы, Неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского, который выделил средства на закупку саженцев деревьев редких сортов.

"Это знаковое мероприятие. Текущий год в Российской Федерации объявлен Годом науки и технологий, и сегодня у нас двойная акция, мы не только благоустраиваем территорию, но и отдаем дань уважения ученым, которые внесли огромный вклад в становление атомной энергетики", - рассказала Генеральный директор Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского Ольга Плямина.

Также в рамках акции прошло озеленение площадки перед энергоблоком №5, где высадили полтора десятка саженцев маньчжурского ореха и можжевельника, и благоустройство территории нового транспортного депо НВ АЭС, там появились молодые парковые катальпы.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru