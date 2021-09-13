Амурчанина осудили на 9 лет за смертельное ДТП на переезде

В Приамурье вынесен приговор 31-летнему жителю поселка Ушумун, который спровоцировал смертельное ДТП на железнодорожном переезде.

Как установил суд, авария произошла в декабре прошлого года. При движении по трассе водитель иномарки проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд в тот момент, когда по нему проходил грузовой состав. В результате столкновения с локомотивом два пассажира машины погибли, еще двое получили тяжелые травмы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. В законную силу приговор пока не вступил.