Якутия подписала новые внешнеэкономические соглашения

Ряд иностранных инвесторов готов вкладывать значительные средства в Республику Саха (Якутия). Соответствующие договоренности были официально закреплены в ходе VI Восточного экономического форума, проходившего под девизом "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире".

На полях ВЭФ глава республики Айсен Николаев встретился с генеральным директором компании "Мицуи энд Ко. Москоу", главным региональным управляющим "Мицуи" в СНГ Хироси Мегуро.

- Сотрудничество с японскими партнерами - важное направление международных связей Якутии. Наши совместные проекты с "Мицуи" можно справедливо назвать хорошим примером долгосрочных доверительных российско-японских отношений, - подчеркнул Ил Дархан. - Японские технологии продолжают доказывать свою эффективность в наших суровых условиях.

С компанией "Мицуи энд Ко. Лтд." Якутия сотрудничает с 2018 года, когда корпорация совместно с "Комаихалтек" и "НЭДО" запустила ветроэнергетические установки в поселке Тикси Булунского района. Глава республики считает необходимым продолжение работы в этом направлении. Японская сторона выразила готовность принять участие в сооружении ветроэнергетических установок в других районах Арктики. Кроме того, партнеры из Японии заинтересованы в осуществлении и иных проектов.

- Мы предлагаем использовать вантовую систему New-PWS при строительстве мостового перехода через реку Лена, - сказал Хироси Мегуро. - Консорциум компаний "Мицуи энд Ко. Лтд.", "Комаихалтек Инк.", "Исследовательский институт Номура" уже выполнил предварительное технико-экономическое обоснование этого проекта.

"Мицуи" намерена подключиться к реализации муниципального проекта "Умный город" с установкой модульных дата-центров и камер наблюдения с функцией распознавания лиц. Помимо этого корпорация представила проект по использованию антикоррозийных приборов в системе водоснабжения.

Важным внешнеторговым партнером Якутии является Индия, в последние годы она стабильно занимает второе место в структуре экспорта Республики Саха. Основная доля экспорта приходится на алмазы и бриллианты. Индийские товары также представлены в Якутии.

- История взаимодействия Якутии с индийскими партнерами насчитывает немало успешных гуманитарных, экономических, инвестиционных проектов. Мы открыты для дальнейшего взаимодействия во многих сферах, - напомнил Айсен Николаев.

В рамках Восточного экономического форума состоялся круглый стол "Якутия - Гуджарат: потенциал многоуровневого сотрудничества". Глава Якутии предложил сотрудничество в ювелирно-гранильной и угольной отраслях, лесопромышленном комплексе, в сфере ИТ, образования, медицины и туризма.

Главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани отметил заинтересованность индийской стороны в реализации проекта по изготовлению керамических изделий. Он предложил наладить взаимные поставки продукции, в том числе фармацевтической.

Многолетние дружеские и партнерские отношения связывают Республику Саха и Республику Корея. В 2007 году Якутия подписала Протокол о намерениях с правительством провинции Кангвон, в 2018-м - с провинцией Чолла-намдо.

- В скором времени планируется подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве между Республикой Саха (Якутия) и провинцией Кенсан-Пукто, - сообщил Айсен Николаев. - Мы предлагаем корейским партнерам сотрудничество в реализации второго этапа строительства высокотехнологичной Жатайской судоверфи и производстве сжиженного природного газа, которое планируем начать в ближайшие годы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ сообщил, что его страна заинтересована в проведении совместно в Россией и Якутией в частности исследований по изменению климата. Южная Корея намерена также принять участие в создания судов ледового класса.

- Для реализации большинства договоренностей понадобится несколько ключевых решений, - отмечает и.о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор НИУ ВШЭ Алексей Маслов. - Это, прежде всего, развитие региональных и межрегиональных преференциальных зон, в том числе СЭЗов, это должно обеспечить устойчивое развитие ряду проектов. К тому же некоторые, например, строительство Жатайской судоверфи и новых социальных и жилых объектов, будут иметь мультипликативный эффект, закрепляя в регионе талантливую молодежь.

По мнению Маслова, вывод якутской продукции и проектов на международные рынки является еще одним индикатором устойчивого развития региона, и здесь следует максимально активно закреплять договоренности, достигнутые с азиатскими партнерами. Учитывая многочисленность таких связей, а также ранее достигнутые соглашения о поставке якутской продукции, в том числе изделий из мамонтовой кости, в Китай, есть смысл в разработке углубленной экспортной стратегии, а также привлечении инвестиций от азиатских партнеров в рамках развития Большого евразийского пространства.

Гуманитарные связи с другими странами Якутия будет расширять в том числе совместно с Россотрудничеством. Регион и федеральное агентство будут проводить работу по популяризации русского и якутского языков за рубежом, осуществлять контакты с государственными органами иностранных государств для сохранения языков и культуры коренных народов Арктики. Планируется развивать экспорт образовательных услуг учебных заведений, работающих на территории Якутии, и продвигать якутские народные художественные промыслы.