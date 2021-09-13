Летчики ВВО забросали бомбами "вражескую" субмарину

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 смешанного авиаполка из состава войск и сил на Северо-Востоке России выполнили бомбометание по подводной лодке условного противника, сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

Летно-тактические учения прошли в акватории Авачинского залива. Сначала летчики в сопровождении истребителей МиГ-31 выполнили задачи по поиску и слежению за "вражеской" субмариной с применением радиолокационных и гидроакустических средств, постановкой буев, а также по приему и анализу передаваемой ими информации. Затем экипажи трех Ил-38 по очереди забросали бомбами цель, имитирующую подлодку условного противника.

Колесников отметил, что все экипажи со своими задачами успешно справились. Всего в учениях на Камчатке были задействованы свыше 20 самолетов и вертолетов.