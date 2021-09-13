На камчатском руднике погиб шахтер

Прокуратура города Елизово выясняет обстоятельства гибели работника Асачинского месторождения.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края, трагедия случилась 10 сентября во время выполнения работ по креплению нижней части шахтного ствола разведывательной штольни. Внезапно вывалившиеся два куска горной породы накрыли 44-летнего проходчика. Мужчина погиб.

"Прокуратура проверяет исполнение законодательства об охране труда на предприятии, к проверке будут привлечены специалисты контролирующих органов", - рассказала "РГ" старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Елизавета Денисюк.

Она добавила, что надзорный орган также взял на контроль проверку, организованную Следственным комитетом РФ.