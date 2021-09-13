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13.09.2021 04:16
Рубрика: Происшествия

В Амурской области водитель насмерть сбил полицейского

Текст: Дина Непомнящая

В Архаринском районе Амурской области во время задержания автомобиля, водитель которого был заподозрен причастности к совершению преступления, погиб инспектор ДПС, лейтенант полиции Вячеслав Шевалье. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Приамурья.

Фото: СК РФ
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Трагедия произошла вечером 11 сентября. Правоохранитель подошел к авто и в этот момент находившийся за рулем 34-летний мужчина продолжил движение и сбил полицейского. Вячеслав получил травмы не совместимые с жизнью.

Водитель скрылся с места преступления, но через несколько часов амурские полицейские совместно с коллегами из Еврейской автономной области установили его местонахождение и задержали на территории ЕАО. Автомобилем управлял житель Хабаровского края. Как оказалось, ранее мужчину неоднократно судили за квартирные кражи. В его отношении возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Вячеславу Шевалье было 32 года. В органах внутренних дел он работал с 2011 года, пришел туда сразу после окончания службы в армии. У мужчины остались жена и двое детей. В региональном УМВД пообещали оказать помощь близким погибшего полицейского.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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