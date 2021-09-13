В Бурятии провели первую операцию по пересадке почки

Хирурги республиканской клинической больницы имени Семашко впервые провели операцию по трансплантации почки, сообщили в минздраве РФ.

"Реципиентом стала женщина 40 лет, которой медики провели родственную трансплантацию. Для участия в первой операции и запуске программы трансплантации в Бурятию прибыли специалисты НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова минздрава России. Первая трансплантация была проведена в штатном режиме и длилась три часа", - уточнила пресс-служба министерства.

Команда врачей республиканской больницы прошла многоэтапное обучение в Москве. Клиника получила все необходимое оборудование для развития трансплантационной программы, в том числе лабораторию для типирования и лекарственного мониторинга. Теперь бурятские хирурги могут оказывать помощь пациентам, нуждающимся в пересадке почки.

Ранее для подобных операций больных отправляли в федеральные центры. Единственным вариантом заместительной почечной терапии в регионе был диализ. С открытием трансплантационной программы у таких больных появится альтернатива.