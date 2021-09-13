В Бурятии река окрасилась в молочный цвет

В Республике Бурятия выясняют причины изменения цвета воды в реке Мэргэн Шоно в Закаменском районе, сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Проверку правоохранители начали после появившихся в соцсетях фотографий, на которых видно, что вода в речке приобрела странный молочный цвет.

Специалисты уже побывали на месте, отобрали пробы воды и отдали их на лабораторное исследование.

"Для установления обстоятельств и причин экологического происшествия прокуратурой привлечены и скоординированы органы Росприроднадзора и Бурприроднадзора", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Справка "РГ"

Мэргэн Шоно - приток реки Джида, которая впадает в Селенгу - главную артерию озера Байкал.