В Бурятии река окрасилась в молочный цвет

Фото: Пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры
В Республике Бурятия выясняют причины изменения цвета воды в реке Мэргэн Шоно в Закаменском районе, сообщила пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Проверку правоохранители начали после появившихся в соцсетях фотографий, на которых видно, что вода в речке приобрела странный молочный цвет.
Специалисты уже побывали на месте, отобрали пробы воды и отдали их на лабораторное исследование.
"Для установления обстоятельств и причин экологического происшествия прокуратурой привлечены и скоординированы органы Росприроднадзора и Бурприроднадзора", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Справка "РГ"
Мэргэн Шоно - приток реки Джида, которая впадает в Селенгу - главную артерию озера Байкал.