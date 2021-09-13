В Хабаровске водители автобусов высадили пассажиров, чтобы помолиться

Прокуратура Хабаровска начала проверку после появления в интернете видеоролика с водителем, который остановил автобус и высадил пассажиров, чтобы совершить полуденный намаз.

"Будет дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила представитель надзорного ведомства Анна Исаева.

ЧП произошло 11 сентября на одном из самых популярных в Хабаровске автобусных маршрутов, на котором работает коммерческий перевозчик. Двое водителей около полудня остановили движение и попросили всех пассажиров выйти, объяснив, что настало время для молитвы. Возмущенные горожане не стали ждать, когда пройдет намаз, и уехали на следующем автобусе. Кто-то из очевидцев сумел снять происходящее на телефон.

В управлении промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска заявили, что ситуация находится на контроле ведомства.

- Прошло экстренное совещание с участием автоперевозчика. На автопредприятии идет служебное расследование. С водителей, высадивших пассажиров, взяты объяснительные. Эти лица отстранены от работы, - уточнили в управлении промышленности, транспорта и связи.

С остальными водителями, которые работают в ООО "Ефимов", проведен дополнительный инструктаж. От них потребовали неукоснительного соблюдения расписания движения автобусов.