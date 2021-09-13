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Текст:   Марина Трубилина 
11:42 13.09.2021

Дольщики из семи регионов получат жилье или компенсации

Дольщики 16 проблемных домов получат квартиры или компенсации. Решения по их зданиям принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Решения фонда касаются обманутых дольщиков из семи регионов. Будут восстановлены права 403 человек, купивших квартиры в проблемных домах в Ульяновской, Омской, Московской, Ростовской и Самарской областях, Пермском крае и Башкортостане, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам гендиректора фонда Константина Тимофеева, четыре дома будут достроены, 246 дольщиков получат квартиры. "Еще по 12 объектам планируется выплата компенсаций. На них смогут претендовать 157 человек", - добавил он.

Возведением этих объектов занимались семь застройщиков, не выполнивших свои обязательства. На финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан будет направлено 944 млн рублей, в том числе 419 млн рублей - на завершение строительства домов.

Решено достраивать дома в Ульяновской области (один дом застройщика "Базис""), Пермском крае (2 дома застройщика "Сим"), Омской области (один дом застройщика ЖСК "Кристалл").

Компенсации получат дольщики из Ростовской (один дом застройщика "ЮгСтрой"), Московской (10 домов "УК "Русская усадьба") областей, Башкортостана (один дом ООО "Специализированный застройщик "Кедр") и Самарской области (два дольщика застройщика ООО "Сентябрь-два").

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