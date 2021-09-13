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13.09.2021 21:10
Рубрика: Власть

Финал учений "Запад-2021" прошел с масштабным применением авиации и артиллерии

Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560)
Массированное использование бомбардировщиков, артиллерии и десанта применялось на финальном этапе совместного российско-белорусского стратегического учения "Запад-2021". Заключительные маневры прошли на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Розыгрыш практических действий войск основного этапа учений "Запад" отличался своим масштабом. Помимо российских подразделений в нем также принимали участие контингенты вооруженных сил Армении, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии. Военные отработали совместные действия по отражению наступления, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

На учениях "Запад-2021" применили ударные беспилотники комплекса "Ласточка"

На учениях группировка вначале шквалом огня артиллерии подавила основные силы противника. Одновременно более 140 орудий, самоходных гаубиц нового поколения сосредоточенным заградительным огнем уничтожили артиллерийские и минометные батареи и бронетехнику противника.

Затем по штабам и укрепленным пунктам "врага" были нанесены удары армейской, оперативно-тактической и дальней авиации. Наземная группировка довершила разгром масштабными наступательными действиями, в ходе которых применялись воздушные оперативные и тактические десанты, вертолеты и войска ПВО. Винтокрылые машины, поддерживая огнем наступающие подразделения, на практике отработали нанесение авиационных ударов по живой силе, бронетанковой технике и объектам условного противника с использованием метода "вертолетная карусель". Причем полеты выполнялись на малых и предельно малых высотах. Вертолетчики использовали естественные природные укрытия, не позволяя условному противнику обнаружить себя и нанести первым удар.

В ходе финального этапа были также отработаны совместные действия по блокированию и захвату населенных пунктов. В основу маневров был положен опыт боевых действий в Сирии.

Для ведения разведки и огневой поддержки был задействован боевой робот "Нерехта"

Как сообщили в Минобороны России, в ходе учений были впервые применены роботы разведки и огневой поддержки из состава многофункциональных роботизированных комплексов "Уран-9". Для ведения разведки и огневой поддержки передовых обороняющихся подразделений был задействован боевой робот "Нерехта" вооруженный пулеметом "Корд" и 30-мм гранатометом АГ-30М. Кроме того, были задействованы опытные образцы боевых машин пехоты Б-19 с боевым модулем "Эпоха", а для отражения атак дронов впервые применялись смешанные мобильные группы ПВО по борьбе с беспилотниками.

К слову, опыт борьбы с дронами параллельно отрабатывался и на белорусских полигонах. Как заявил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, опыт борьбы с дронами "мы передаем нашим братьям белорусам и членам ОДКБ, вместе с ними проводим учения, и этот опыт внедряем".

Россия и Беларусь будут продолжать практику совместных учений и развивать ВТС
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