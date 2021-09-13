Минпромторг России подтвердил аккредитацию ульяновской промзоны "Заволжье"

Индустриальный парк "Заволжье" впервые включили в реестр индустриальных парков Министерства промышленности и торговли РФ в 2015 году. Сейчас при поддержке федерального министерства прошла его повторная аккредитация на соответствие требованиям постановления Правительства РФ от 04.08.2015 № 794 "Об индустриальных парках и управляющих компаниях индустриальных парков".

С 2015 по 2020 годы Ульяновская область успешно использовала федеральные меры государственной поддержки, принятые Минпромторгом России в сфере промышленности. Повторная аккредитация индустриального парка "Заволжье" позволит региону пользоваться механизмами господдержки на развитие инфраструктуры региональных промышленных площадок, предусмотренными постановлениями Правительства РФ №831 от 11.08.2015, №1119 от 30.10.2014, №1704 от 19.10.2020 и №1189 от 14.07.2021.

Сегодня на территории "Заволжья" насчитывается более 20 резидентов. Общий объём инвестиций, вложенных в проекты, превышает 48 миллиарда рублей. В парке создано около 2300 рабочих мест для жителей региона.

- Индустриальный парк является одним из самых успешных в стране в части бюджетной эффективности. Один рубль бюджетных средств принёс свыше 17 рублей налоговых платежей от резидентов парка и более 25 рублей частных инвестиций, что многократно превысило государственные средства, вложенные в создание его инфраструктуры, - отметил генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.

География инвесторов представлена чрезвычайно широко - это и Германия, и Япония, и Мексика, и Франция, и США, и Дания, и Турция. На территории индустриального парка введены в эксплуатацию и работают: станкостроительный завод японско-немецкого концерна DMG MORI, производства автокомпонентов компаний Bridgestone, Joyson Safety Systems, Schaeffler, Nemak, две фабрики и Центр изучения питания домашних животных американской корпорации MARS, пивоваренный завод AB InBev Efes, датское лакокрасочное производство Hempel, производство упаковочных материалов немецкой компании Jokey Plastik, электротехнического оборудования французской компании Legrand, логистический комплекс класса "А" FM Logistic, нанотехнологический центр - уникальный инновационный проект, занимающийся сопровождением и поддержкой технологического предпринимательства.