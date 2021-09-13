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13.09.2021 16:00
Рубрика: Экономика

На инвестсабантуе "Зауралье" подписали соглашения на 98 млрд рублей

Текст: Гульназ Данилова
На III Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021", состоявшийся в Сибае 9-10 сентября, поделиться опытом и обсудить актуальную социально-экономическую тематику приехали более 900 человек. Среди них были представители государственных органов власти и бизнес-сообщества, эксперты и общественные деятели, инвесторы из России, Турции, Казахстана и Беларуси. Всего за один день форума были подписаны соглашения на сумму 98 миллиардов рублей.
Фото: Пресс-служба главы РБ Фото: Пресс-служба главы РБ
Фото: Пресс-служба главы РБ

Открывая пленарное заседание "Innoregion. Смелые решения для малых территорий", глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что ключевое слово форума - "инвестиции".

Фото: Пресс-служба главы РБ
Радий Хабиров: При развитии Зауралья будут учтены пожелания населения

- Мы взяли хороший темп, фиксируем довольно динамичное привлечение инвестиций в регионы нашей республики. Удалось создать такие условия, чтобы инвесторы нам доверяли, - сказал Радий Хабиров, отметив, что некоторые главы районов, посмотрев на инвестсабантуй "Зауралье", заявили о желании провести похожее мероприятие на территории своих муниципалитетов.

Работа по формированию инвестиционного климата в республике параллельно идет по многим направлениям, что дает синергетический эффект. Башкортостан входит в пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, составляемого Агентством стратегических инициатив. В рейтинге регионов по развитию государственно-частного партнерства республика заняла 11 строчку, улучшив прежний показатель на девять пунктов. В планах - войти в первую пятерку.

- Одним из ключевых решений для экономики Башкортостана стало принятие пакета антикризисных мер для поддержки бизнеса. Это 95 мероприятий с охватом 59 тысяч получателей, почти половина из которых - представители малого бизнеса. Благодаря реализованному комплексу мер были не только не допущены существенные провалы в экономике, но и превышены общероссийские темпы по динамике важных секторов экономики, - раскрыл секрет успеха первый заместитель премьер-министра правительства РБ - министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Анна Казак рассказала, как государство снимает многие барьеры на пути развития малых территорий.

Фото: Пресс-служба правительства РБ
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- Все эти годы бизнес и государство активно взаимодействовали друг с другом, благодаря чему вышел закон №248 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", который в корне изменил систему государственного надзора и влияния на административную нагрузку на бизнес. Именно это дает бизнесу, малым территориям и региону развиваться, когда нет надзорных нагрузок и бесконечных штрафов, - подчеркнула Анна Казак.

Благодаря такому подходу интерес к развитию своего бизнеса в Зауралье стали проявлять крупные компании. Так, в ходе инвестчаса, проведенного на полях форума, обсудили пять инвестиционных проектов Зауралья. Суммарный объем инвестиций по всем проектам составляет более 2,5 млрд рублей.

Их реализация даст реновацию действующих и появление новых производств: модернизацию мельничного комплекса, строительство цеха и приобретение линии по производству макаронных изделий в Сибае; создание распределительно-логистического центра с контейнерной площадкой и элеваторного комплекса на базе элеватора с. Кандры в Туймазинском районе; центра имплантации и протезирования в Сибае и Уфе; деревообрабатывающего производства в Белорецком районе.

Во время обсуждения перспектив развития Зауралья иностранные инвесторы подтвердили готовность продолжать укреплять здесь российско-турецкие связи.

- Турки пришли сюда уже давно, активно тут работают. Здесь присутствует целый ряд крупных турецких компаний. Например, крупный завод по производству пива, - напомнил генеральный секретарь Ассоциации российско-турецкого бизнеса Владимир Солоцинский. - Нам интересно сотрудничество в области нефтехимии. Свою роль играет и то, что турки считают башкир родственной нацией. Мы готовы содействовать в развитии этих связей.

Фото: https://forum-zauralye.com/
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В подтверждение этих слов акционер деревоперерабатывающей компании "Moonstar" Мухаммет Чаглаян заверил, что турецкие предприниматели уже наладили взаимодействие с Сибаем.

- И мы не планируем останавливаться на том, что есть сегодня. У нас большие планы на будущее по развитию уже существующих производств и запуску новых, - рассказал бизнесмен.

Кстати, делегация Турции на инвестсабануте была достаточно представительной. В нее также вошли генеральный директор банка "Ziraat Bank Moscow" Нуруллах Бакыр, начальник департамента банка "İşbank" Баки Джанкурт, аредседатель аравления, основной акционер турецкого АО "Teklink Telekom" Мустафа Чалыш, и координатор Ассоциации российско-турецкого бизнеса Мустафа Ватан.

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Сегодня в республике реализуется 1624 инвестпроекта на 1270,4 миллиарда рублей, из них 271 - приоритетный, на сумму 874,7 миллиарда рублей. В результате должно быть создано более 37 тысяч рабочих мест.

В регионах Экономика Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Башкортостан ПФО ПФО Башкортостан "Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье - 2021" Республика Башкортостан

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