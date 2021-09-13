На инвестсабантуе "Зауралье" подписали соглашения на 98 млрд рублей

На III Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2021", состоявшийся в Сибае 9-10 сентября, поделиться опытом и обсудить актуальную социально-экономическую тематику приехали более 900 человек. Среди них были представители государственных органов власти и бизнес-сообщества, эксперты и общественные деятели, инвесторы из России, Турции, Казахстана и Беларуси. Всего за один день форума были подписаны соглашения на сумму 98 миллиардов рублей.

Открывая пленарное заседание "Innoregion. Смелые решения для малых территорий", глава Республики Башкортостан Радий Хабиров отметил, что ключевое слово форума - "инвестиции".

- Мы взяли хороший темп, фиксируем довольно динамичное привлечение инвестиций в регионы нашей республики. Удалось создать такие условия, чтобы инвесторы нам доверяли, - сказал Радий Хабиров, отметив, что некоторые главы районов, посмотрев на инвестсабантуй "Зауралье", заявили о желании провести похожее мероприятие на территории своих муниципалитетов.

Работа по формированию инвестиционного климата в республике параллельно идет по многим направлениям, что дает синергетический эффект. Башкортостан входит в пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, составляемого Агентством стратегических инициатив. В рейтинге регионов по развитию государственно-частного партнерства республика заняла 11 строчку, улучшив прежний показатель на девять пунктов. В планах - войти в первую пятерку.

- Одним из ключевых решений для экономики Башкортостана стало принятие пакета антикризисных мер для поддержки бизнеса. Это 95 мероприятий с охватом 59 тысяч получателей, почти половина из которых - представители малого бизнеса. Благодаря реализованному комплексу мер были не только не допущены существенные провалы в экономике, но и превышены общероссийские темпы по динамике важных секторов экономики, - раскрыл секрет успеха первый заместитель премьер-министра правительства РБ - министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Анна Казак рассказала, как государство снимает многие барьеры на пути развития малых территорий.

- Все эти годы бизнес и государство активно взаимодействовали друг с другом, благодаря чему вышел закон №248 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", который в корне изменил систему государственного надзора и влияния на административную нагрузку на бизнес. Именно это дает бизнесу, малым территориям и региону развиваться, когда нет надзорных нагрузок и бесконечных штрафов, - подчеркнула Анна Казак.

Благодаря такому подходу интерес к развитию своего бизнеса в Зауралье стали проявлять крупные компании. Так, в ходе инвестчаса, проведенного на полях форума, обсудили пять инвестиционных проектов Зауралья. Суммарный объем инвестиций по всем проектам составляет более 2,5 млрд рублей.

Их реализация даст реновацию действующих и появление новых производств: модернизацию мельничного комплекса, строительство цеха и приобретение линии по производству макаронных изделий в Сибае; создание распределительно-логистического центра с контейнерной площадкой и элеваторного комплекса на базе элеватора с. Кандры в Туймазинском районе; центра имплантации и протезирования в Сибае и Уфе; деревообрабатывающего производства в Белорецком районе.

Во время обсуждения перспектив развития Зауралья иностранные инвесторы подтвердили готовность продолжать укреплять здесь российско-турецкие связи.

- Турки пришли сюда уже давно, активно тут работают. Здесь присутствует целый ряд крупных турецких компаний. Например, крупный завод по производству пива, - напомнил генеральный секретарь Ассоциации российско-турецкого бизнеса Владимир Солоцинский. - Нам интересно сотрудничество в области нефтехимии. Свою роль играет и то, что турки считают башкир родственной нацией. Мы готовы содействовать в развитии этих связей.

В подтверждение этих слов акционер деревоперерабатывающей компании "Moonstar" Мухаммет Чаглаян заверил, что турецкие предприниматели уже наладили взаимодействие с Сибаем.

- И мы не планируем останавливаться на том, что есть сегодня. У нас большие планы на будущее по развитию уже существующих производств и запуску новых, - рассказал бизнесмен.

Кстати, делегация Турции на инвестсабануте была достаточно представительной. В нее также вошли генеральный директор банка "Ziraat Bank Moscow" Нуруллах Бакыр, начальник департамента банка "İşbank" Баки Джанкурт, аредседатель аравления, основной акционер турецкого АО "Teklink Telekom" Мустафа Чалыш, и координатор Ассоциации российско-турецкого бизнеса Мустафа Ватан.

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Сегодня в республике реализуется 1624 инвестпроекта на 1270,4 миллиарда рублей, из них 271 - приоритетный, на сумму 874,7 миллиарда рублей. В результате должно быть создано более 37 тысяч рабочих мест.