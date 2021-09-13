На учениях "Запад-2021" применили ударные беспилотники комплекса "Ласточка"

На совместных стратегических учениях "Запад-2021" впервые на практике были применены новые ударные беспилотники из состава комплекса "Ласточка". Кроме того, впервые были задействованы разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты оперативного назначения "Иноходец" и "Форпост".

Как сообщили в Минобороны, ударные беспилотники комплекса "Ласточка" "нанесли огневое поражение открыто расположенной живой силе и уничтожили бронированную цель условного противника осколочными и кумулятивными боеприпасами". Дроны "Иноходец" и "Форпост" с управляемыми ракетами, системами целеуказания и наблюдения применялись для поддержки наступающих войск.

В Минобороны также отметили, что в ходе учений были задействованы смешанные тактические группы борьбы с беспилотными летательными аппаратами в составе подразделений противовоздушной обороны, РЭБ и РХБ защиты. Эти группы уничтожили пикирующие воздушные цели условного противника, применив зенитные ракетные комплексы "Стрела-10МН" и переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".

Российские военные применили в ходе основного эпизода учений "Запад-2021" на полигоне Мулино, сообщили журналистам в Минобороны РФ.