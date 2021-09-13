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13.09.2021 20:26
Рубрика: Экономика

Особые экономические зоны появятся еще в трех регионах РФ

Текст: Евгения Думанская

Правительственная комиссия одобрила создание трех новых особых экономических зон - в Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях, сообщили в пресс-службе премьер-министра, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
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Как отметил Трутнев во время заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, сейчас на территории страны действуют 39 особых экономических зон, 92 территорий опережающего развития в моногородах и ЗАТО, 23 ТОР на Дальнем Востоке, одна ТОР в Арктике.

"Новые ОЭЗ и ТОРы должны стать основой для создания дополнительных точек экономического роста, приносить новые налоги регионам, давать новую высокооплачиваемую работу тем, кто живет в этих территориях", - сказал он.

Замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин сообщил, что инициативы по созданию особых экономических зон промышленно-производственного типа в Оренбургской, Смоленской, Ивановской областях соответствуют уточненным критериям создания ОЭЗ, заявленные в них 19 инвестиционных проектов характеризуются высокой стадией проработки.

Так, в Оренбургской области ОЭЗ "Оренбуржье" планируется расположить в двух городах - Оренбурге и Орске. Инвестпортфель включает восемь проектов, а к 2030 году резиденты планируют создать более 900 рабочих мест и привлечь 8,9 миллиарда рублей частных инвестиций.

В Смоленской области ОЭЗ будет создана на территории крупнейшего таможенного-логистического терминала "Стабна". Запланированы шесть проектов, которые помогут создать более 600 рабочих мест к 2030 году.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В Ивановской области особая экономическая зона появится в Иваново и Родниках. На начальном этапе заявлено пять проектов в сфере легкой промышленности, которые позволят создать 3,2 тысячи рабочих мест.

Глава региона Станислав Воскресенский отметил, что в Ивановской области борются за каждое рабочее место, а создание особой экономической зоны станет инструментом для достижения этой цели, а также привлечения инвестиций и пополнения бюджета.

Также на заседании была одобрена заявка Республики Коми на расширение перечня видов экономической деятельности резидентов ТОР "Емва". Это решение позволит привлечь свыше 371 миллиона рублей инвестиций.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Экономика Финансы Инвестиции Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Оренбургская область ЦФО Ивановская область ЦФО Смоленская область Особые экономические зоны в РФ

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