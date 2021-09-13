Путин приехал на полигон наблюдать за учениями "Запад-2021"

Президент прибыл в Нижегородскую область. Здесь на полигоне Мулино проходит основной этап совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021".

Российские военные во взаимодействии с контингентами вооруженных сил Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отрабатывают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

Практическая фаза белорусско-российских учений "Запад-2021" проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Беларуси​​​.