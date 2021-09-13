У ижевского пенсионера украли антикварные мечи

В Ижевске у пенсионера похитили антиквариат общей стоимостью 77 тысяч рублей. По подозрению в краже задержан житель Татарстана.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, с заявлением о пропаже ценностей в дежурную часть обратился 70-летний пенсионер. В собственном частном доме он открыл пансионат с дневным пребыванием, а в одной из комнат разметил небольшой музей.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что у потерпевшего пропали два антикварных меча, а кража была совершена через приоткрытое окно. По отпечаткам пальцев следователи отыскали возможного похитителя. Им оказался ранее судимый 43-летний житель соседней республики. Украденное имущество пока не найдено.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба гражданину". До избрания меры пресечения фигурант будет находиться в изоляторе временного содержания. Подозреваемому грозит лишения свободы на срок до пяти лет.