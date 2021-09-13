В Чувашии снизят количество проверок бизнеса

Глава Чувашии подписал распоряжение о "дорожной карте" по внедрению модели, которая призвана упростить ведение предпринимательской деятельности и повысить инвестиционную привлекательность республики.

Как пояснил вице-премьер - министр экономического развития и имущественных отношений региона Дмитрий Краснов, одной из ключевых задач предпринимаемых мер является создание новой системы государственного контроля, направленной на снижение социально значимых рисков. При этом количество выездных проверок бизнеса должно уменьшиться.

- Это продолжение той политики, которая ведется в части оказания мер поддержки малому и среднему бизнесу. Отсутствие проверок - это некая свобода действий, предприниматели не будут тратить время и энергию на то, чтобы что-то доказать, принять проверяющих. Это не значит, что бизнесмены будут делать все, что хотят, но при этом освободить от лишнего давления это большой плюс, - отметил зампред правительства Чувашии.

В частности, для снижения числа проверок предпринимателей планируется автоматизировать рабочие места специалистов контролирующих ведомств, усовершенствовать в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами республиканскую информационную систему "Контрольно-надзорная деятельность". В настоящее время она объединяет 13 органов исполнительной власти, имеющих полномочия по государственному контролю бизнес-сферы.

К 2026 году доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде, должна достичь 50 процентов.

Внедрение целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса должно повлиять на дальнейший рост объема инвестиций. В 2021 году республика заняла 13-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

- Самое главное, мы не просто остановили падение, но и поднялись относительно прошлого года. Очевидно, этому способствовала системная работа в республике. Это, прежде всего, трансформация институтов развития и поддержки бизнеса, создание нового координационного совета при главе республики по активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности, а также защите прав предпринимателей. Все это дало результат. И мы фиксируем позитивные изменения в рейтинге и по отношению предпринимателей в целом к взаимодействию с органами власти. Важно и дальше продолжить работу, - подчеркнул Николаев.