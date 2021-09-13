В Чувашии трех жителей Марий Эл будут судить за похищения девушек

Следователи в Чувашии передали в суд дело против троих жителей Марий Эл, которые обвиняются в похищении девушек.

По материалам следствия, в августе и сентябре 2020 года злоумышленники выезжали в Чебоксары, где встречались с девушками, оказывающими интимные услуги. После молодые люди представлялись сотрудниками полиции и, угрожая привлечь к ответственности за незаконную деятельность, а также распространить порочащие сведения, удерживали потерпевших в своей машине и вывозили на территорию Марий Эл. Затем обвиняемые вымогали деньги, а один из фигурантов похищал ценные вещи из дамских сумок. Таким образом, им удалось получить от девушек 45 и 70 тысяч рублей.

Молодых людей задержали в сентябре прошлого года около отделения банка в Чебоксарах, когда они вымогали у одной из потерпевших 300 тысяч рублей.

В настоящее время фигуранты заключены под стражу. Один из них будет также привлечен к ответственности за приобретение и хранение наркотиков. Дело рассмотрит Калининский районный суд Чебоксар.