В Кирове задержали сбежавшего из иркутской колонии заключенного

В Кирове 11 сентября был задержан заключенный, сбежавший из колонии-поселения в Иркутской области. При задержании мужчина не успел оказать сопротивления.

Как уточнили в ГУФСИН по Иркутской области, осужденный отбывал наказание за грабеж и кражу: суд приговорил его к 2 годам 3 месяцам лишения свободы. Его отсутствие на выездном рабочем месте в Вихоревке Братского района было обнаружено в июне 2021 года.

Благодаря совместной работе сотрудников отделов розыска ГУФСИН из двух регионов мужчину удалось задержать. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ - побег из мест лишения свободы. Кроме возможного наказания в виде четырех лет заключения осужденному предстоит возместить средства, затраченные правоохранительными органами на розыск.