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13.09.2021 15:36
Рубрика: Общество

В Пензе открыли реабилитационный центр для людей с инвалидностью

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Поплавать в бассейне могут даже люди, прикованные к инвалидной коляске. Специально оборудованный оздоровительный комплекс открылся на базе арт-поместья "Новые Берега". Это пилотный проект в Приволжском федеральном округе по реабилитации и сопроводительному проживанию выпускников детских домов, имеющих инвалидность. Специально построенный для них реабилитационный центр обрастает новой инфраструктурой.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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Появились собственная сауна и бассейн, оснащенный специальным подъемником для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Создан спа-центр с необычной кедровой бочкой. Дышать лечебным паром в ней можно лежа, что удобно для людей даже с тяжелыми формами инвалидности. Также работают массажный кабинет и фитнес-зал. Кстати, работать в них будут тоже молодые люди с ментальными особенностями, они уже прошли обучение и получили дипломы массажиста и помощника тренера.

"Новые берега" посетила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. Она отметила необходимость развития новой формы социальной защиты - сопровождаемого проживания, которое активно развивается в Пензенской области.

Здание реабилитационно-оздоровительного комплекса, площадью 100 квадратных метров, общей стоимостью 18 миллионов рублей, было построено на благотворительные средства. Техническое оснащение - за счет Президентского гранта. Появился и новый жилой дом на семь человек для молодых людей с инвалидностью, выпускников детских домов и интернатов. Он построен по нестандартному проекту и рассчитан на совместное самостоятельное проживание группы людей.

На федеральном уровне разрабатывается концепция комплексной реабилитации и абилитации. Она станет отправной точкой для развития, в том числе, и сопровождаемого проживания. Сейчас у людей с ограниченными возможностями здоровья два варианта - либо дома в семье или опекунами, либо в интернате. Сопровождаемое проживание - это третий вариант, который для многих кажется наиболее желаемым. Но эксперты отмечают необходимость принятия законопроекта о постинтернатном сопровождении детей-сирот особенно с глубокой инвалидностью.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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- Есть ребята активные, и им зачастую не просто сопровождаемое проживание необходимо, им нужна возможность самореализации. Мы запускаем сейчас проект кампуса, где они будут получать не только социальные и коммуникативные навыки, но и дополнительное образование, - рассказала автор проекта и член Совета Федерации РФ от Пензенской области Мария Львова-Белова.

Создание социально значимого проекта - арт-поместья "Новые Берега" - завершено на две трети. В его инфраструктуру входят жилые дома, реабилитационно-оздоровительный комплекс, образовательный центр, инклюзивный храм, кафе с цехом по производству полуфабрикатов, теплицы, концертная и спортивная площадки. Ожидается, что полностью благотворительный проект будет реализован в 2022 году.

Компетентно

Олег Мельниченко, врио губернатора Пензенской области:

- Мы увидели передовой опыт реабилитации людей с ограниченными возможностями. Самое главное, что дает этот проект - он помогает ребятам найти себя, пройти социализацию. Ведь большое количество инвалидов у нас, к сожалению, замкнуто в себе. Здесь мы видим практически инновационный подход, позволяющий людям с достаточно сложными заболеваниями вернуться к полноценной жизни. Чтобы общаться, заниматься спортом, вести интеллектуальную проектную деятельность, оздоравливаться. Мне кажется, этот опыт просто обречен на реализацию в других регионах России. Может, конечно, и не в таких масштабах, потому что за этим комплексом зданий, сооружений, организации работы стоит большой труд не одного дня, а нескольких лет. Что касается господдержки, то есть грантовая форма помощи, есть механизмы субсидирования. И они здесь применяются. Но самое главное - это люди, которые стоят во главе проекта. Наверное, без этого креатива, без инновационного подхода к работе с такой категорией ребят, ничего бы не получилось.

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