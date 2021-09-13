В Самаре возбудили дело после видео со стрельбой из автоматов в центре

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту перестрелки в историческом центре города. Об этом "РГ" сообщили в понедельник в ГУ МВД России по региону.

Подробности происшествия и число участников пока неизвестны. В полиции только уточнили, что инцидент со стрельбой произошел в ночь на 11 сентября на популярном перекрестке улиц Куйбышева и Некрасовской.

Несколько молодых людей организовали здесь запуск салюта. В какой-то момент участники уличного "шоу" начали стрелять в воздух из предметов, очень похожих на автоматы. Залпы фейерверка сопровождались характерными звуками автоматной очереди.

Короткие отрывки видео бурной ночи с пьяной перестрелкой попали в соцсети. Правоохранители провели проверку инцидента. После чего и было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных пока подозреваемых.