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13.09.2021 14:06
Рубрика: Происшествия

В Самаре возбудили дело после видео со стрельбой из автоматов в центре

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту перестрелки в историческом центре города. Об этом "РГ" сообщили в понедельник в ГУ МВД России по региону.

Под Белгородом один человек погиб в результате стрельбы на парковке

Подробности происшествия и число участников пока неизвестны. В полиции только уточнили, что инцидент со стрельбой произошел в ночь на 11 сентября на популярном перекрестке улиц Куйбышева и Некрасовской.

Несколько молодых людей организовали здесь запуск салюта. В какой-то момент участники уличного "шоу" начали стрелять в воздух из предметов, очень похожих на автоматы. Залпы фейерверка сопровождались характерными звуками автоматной очереди.

Короткие отрывки видео бурной ночи с пьяной перестрелкой попали в соцсети. Правоохранители провели проверку инцидента. После чего и было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных пока подозреваемых.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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