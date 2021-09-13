В Саратовской области в ДТП погибли "Учитель года" и ее дочь

В ДТП погибли победитель конкурса "Учитель года" в Саратовской области и ее семилетняя дочь.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, трагический инцидент произошел на втором километре трассы Пугачев - Перелюб. В результате столкновения автомобиля Lada Granta с КамАЗом погибли водитель и пассажирки легковой машины. Пострадавшие скончались до приезда машины скорой помощи.

Следственные органы возбудили дело по факту гибели людей в результате нарушения водителем правил дорожного движения.

Женщина работала учителем истории и обществознания в школе № 13 Пугачева. В прошлом году она стала победителем регионального конкурса "Учитель года России-2020", затем представляла Саратовскую область на федеральном этапе конкурса, который прошел в Волгограде.

Областное министерство образования опубликовало некролог. Как говорится в сообщении ведомства, коллеги и ученики относились к учительнице с глубоким уважением, считали ее грамотным специалистом и талантливым педагогом.