Открыта горячая линия для родственников пострадавших при крушении L-410

Главк МЧС России по Иркутской области открыл горячую линию для родных и близких пассажиров рейса Иркутск-Казачинское. По номеру 8-3952-40-99-99 можно получить всю последнюю информацию.

Напомним, самолет L-410 потерпел крушение в нескольких километрах от поселка Казачинское на севере Иркутской области, при заходе на посадку. Четыре человека погибли, 12 получили травмы разной степени тяжести. Одна пациентка прооперирована в местной больнице. Как только состояние женщины стабилизируется, ее отправят в Иркутск. Трех мужчин отправили самолетом санавиации в Иркутскую областную больницу. Состояние остальных пассажиров опасения медиков не вызывает.

На месте ЧП работают представители Следственного комитета и Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, губернатор Приангарья и региональный министр здравоохранения.