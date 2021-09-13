Санавиация доставила в Иркутск пассажиров разбившегося самолета

Три пассажира самолета L-410, потерпевшего крушение в Иркутской области, в тяжелом состоянии доставлены в столицу региона. Они прибыли в Иркутск бортом санавиации. В областной больнице им окажут медицинскую помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья. Семь пациентов находятся под наблюдением специалистов Казачинско-Ленской ЦРБ.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заверил, что пострадавшие в авиакатастрофе уже проходят необходимое лечение, проинформировала пресс-служба областного кабинета министров.

Напомним, L-410, направлявшийся из Иркутска в село Казачинское, совершил жесткую посадку в лесу, в нескольких километрах от места назначения. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Четыре человека погибли, 12 человек получили травмы.