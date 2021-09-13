Томские ученые разработали метод создания имплантов с лекарством

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили метод покрытия титановых имплантов микрокапсулами с лекарственным препаратом. Как рассказали в пресс-службе вуза, в перспективе эту технологию можно будет использовать для лечения воспалений при имплантации.

На металлические импланты и ранее наносили различного рода лекарственные покрытия и частицы, но в ТПУ предложили принципиально новый подход. Томские ученые совместно с коллегами из Швеции, Германии и Великобритании провели исследования в области адресной доставки лекарств с поверхности титановых имплантов и в результате разработали микрокапсулы, состоящие из биосовместимых пористых микрочастиц карбоната кальция. В качестве лекарственного препарата ученые выбрали дексаметазон, эффективное противовоспалительное средство, которое используется при посттрансплантационной иммунотерапии.

- Осаждать именно полиэлектролитные микрокапсулы с кальций-карбонатным ядром, загруженным дексаметазоном мы предложили впервые, - подчеркивает ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра "Физическое материаловедение и композитные материалы" ТПУ Мария Сурменева. - В своей работе мы осаждаем эти частицы на скэффолды титанового сплава и не подразумеваем вскрытия внешними способами. Они просто будут растворяться естественным путем, тем самым обеспечивая пролонгированное действие лекарства.

Сами скэффолды, матрицу для восстановления тканей организма, ученые создают при помощи аддитивных технологий. Это позволяет получать образцы с развитой пористой поверхностью, что способствует закреплению на скэффолдах биосовместимых микрочастиц. Лекарство, содержащееся в них, позволяет подавить иммунный ответ за счет снижения лимфатической активности. Кроме того, препарат стимулирует остеогенную дифференцировку и способствует метаболизму белков, жиров и углеводов.

В перспективе микрокапсулы также можно будет загружать белками, различными факторами роста и другими препаратами. Микрокапсулы были созданы с помощью метода послойного синтеза вещества, за счет чего удается лучше контролировать высвобождение загруженного препарата из оболочки. Отчет о своей работе и целях дальнейших исследований авторы технологии опубликовали в научном журнале Materials Chemistry and Physics.