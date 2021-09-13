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13.09.2021 09:25
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске произошел разлив нефтепродуктов

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку соблюдения закона об охране окружающей среду после разлива нефтепродуктов в протоке реки Обь. Как рассказали в ведомстве, предполагаемым источником загрязнения стала утилизированная затонувшая баржа.

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ЧП произошло в Колыванском районе Новосибирской области, вблизи острова Рыбачий. По данным регионального управления МЧС, сообщение о загрязнении водоема поступило 12 сентября в 12.30 по местному времени. Спасатели организовали операцию по ликвидации последствий разлива топлива.

Площадь загрязнения составила около 100 квадратных метров. Угрозы для реки Обь оно не несет. Для предотвращения распространения нефтепродуктов на участке разлива установили боновые заграждения длиной восемь метров.

На место были направлены силы 63-й пожарно-спасательной части, аварийно-спасательной службы региона, специалисты районной администрации. Они зафиксировали загрязнение на обмелевшем участке протоки. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Новосибирской области.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Природа Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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