В новосибирском отеле найден мертвым скульптор Игорь Самарин

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в номере одного из отелей в центре Новосибирска. Как отметили в Следственном управлении СКР, на теле была зафиксирована колото-резаная рана.

По данным следствия, жертву преступления 10 сентября обнаружили работники отеля. Тело находилось за закрытой изнутри дверью номера. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины 1988 года рождения, проводят комплекс необходимых мер.

Погибшим оказался 33-летний новосибирский скульптор Игорь Самарин. О гибели мужчины в номере отеля ранее в Instagram рассказала его сестра Анастасия. Среди работ брата она упомянула "Мемориал героев Великой Отечественной войны выпускников Новосибирского высшего военного командного училища", "Памятник Герою России участнику войны в Афганистане Сергею Амосову" и ряд других произведений. Об обстоятельствах смерти она сообщила в одном из комментариев.