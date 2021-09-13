В Сибири спасли пациента, лечить которого отказались в Германии

Новосибирские хирурги успешно прооперировали гражданина Германии с редкой опухолью головного мозга. Как выяснилось, в родной стране лечить его отказались.

Тяжелое заболевание у мужчины медики диагностировали после того, как он стал жаловаться на эпилептические приступы. В ходе обследования у него обнаружилось объемное образование правого полушария головного мозга в области прецентральной извилины. Однако в хирургическом лечении в немецких клиниках ему отказали. Мужчина стал самостоятельно искать в интернете информацию о своем заболевании, наткнулся на статью о хирургах из Сибири и написал в Новосибирский центр имени Мешалкина письмо.

Взвесив риски, сибирские врачи пригласили больного на операцию. "Учитывая локализацию опухоли, требовалось удалить ее так, чтобы не повредить функционально значимые структуры головного мозга, - рассказал нейрохирург центра имени Мешалкина Сергей Чернов. - Одно неверное движение могло повлечь необратимые последствия".

Провести удачную операцию сибирским хирургам помогли прецизионная техника и современные технологии. Нейрофизиологический мониторинг позволил им контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров. В результате функциональность конечностей пациента удалось полностью сохранить. Исследования показали, что прогнозы на его выздоровление благоприятные.