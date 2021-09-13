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13.09.2021 12:20
Рубрика: Власть

В Томске началось строительство нового аэровокзала

Текст: Наталья Решетникова (Томск)
В томском аэропортовом комплексе построят новый аэровокзал. Действующий построен в 1967 году, и он уже не отвечает современным требованиям комфорта для пассажиров и работников.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Новый аэровокзал планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, здесь будут обслуживать внутренние авиарейсы, а в действующем - международные.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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Глава региона Сергей Жвачкин принял участие в церемонии, посвященной началу строительства аэровокзала. Старт дан накануне дня рождения легендарного авиаконструктора Николая Камова, выпускника Томского политеха. Его имя получил томский аэропорт по результатам проекта "Великие имена России".

- Фактически мы откроем в Томске новую воздушную гавань, которая очень нужна региону. Судите сами: если в 2013 году томский аэропорт принял 470 тысяч пассажиров, то уже в 2019-м - 760 тысяч. Я уверен: недалек тот день, когда мы достигнем пассажиропотока в миллион человек, - сказал губернатор.

Он заложил первую плиту в будущее здание комплекса.

По данным пресс-службы областной администрации, строительство нового здания аэровокзала профинансирует основной владелец аэропорта - холдинг "Новапорт". Инвестиции в проект составят почти в 2,8 миллиарда рублей.

Гендиректор холдинга "Новапорт" Сергей Рудаков и директор томского аэропорта Антон Перфильев сообщили, что новый объект по площади будет равен семи тысячам квадратных метров. С его вводом в эксплуатацию общая площадь томского аэровокзального комплекса увеличится до 17 тысяч квадратных метров.

За последние три года из федерального и регионального бюджетов выделено более 800 миллионов рублей на ремонт подъездных путей к аэропорту и строительство парковки. Сейчас за счет федерального финансирования полным ходом идет реконструкция взлетно-посадочной полосы и строительство водосточно-дренажной системы. На это направлено 2,8 миллиарда рублей. Ранее глава Росавиации Александр Нерадько положительно оценил ход реконструкции ВПП и обсудили дальнейшее ее удлинение, реконструкцию перронов и мест стоянок.

Справка "РГ"

Год назад по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в аэропорту Богашево построили бесплатную парковку на 226 мест. Она стала второй. На первом этапе в 2019 году построена 132-местная парковочная площадка. Средства на это выделил губернатор Сергей Жвачкин из областного бюджета. По словам заместителя губернатора области по промышленной политике Игоря Шатурного, на завершение строительства 226-местной парковки на подъезде к терминалу томского аэропорта правительство России выделило 382,7 миллиона рублей.

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