В КЧР вынесли приговор грабителям пенсионера-инвалида

В Карачаево-Черкесии суд вынес приговор в отношении трех жителей республики, которые занимались грабежом и вымогательством.

Как сообщает пресс-служба СК республики, один из обвиняемых узнал, что на лицевой счет местного жителя поступает пособие по инвалидности. Для того, чтобы завладеть ими он вовлек в преступную деятельность еще двух жителей республики.

В апреле 2019 года трое обвиняемых потребовали у потерпевшего банковскую карту и "путем применения насилия" узнали пин-код. После чего грабители сняли деньги и распорядились ими по своему усмотрению.

"Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, назначил одному из подсудимых наказание в виде 11 лет лишения свободы, другому 8 лет лишения свободы и третьему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима", - говорится в сообщении.