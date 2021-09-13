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13.09.2021 15:29
Рубрика: Происшествия

В КЧР вынесли приговор грабителям пенсионера-инвалида

Текст: Николай Грищенко

В Карачаево-Черкесии суд вынес приговор в отношении трех жителей республики, которые занимались грабежом и вымогательством.

На Ямале избили и ограбили мальчика-инвалида

Как сообщает пресс-служба СК республики, один из обвиняемых узнал, что на лицевой счет местного жителя поступает пособие по инвалидности. Для того, чтобы завладеть ими он вовлек в преступную деятельность еще двух жителей республики.

В апреле 2019 года трое обвиняемых потребовали у потерпевшего банковскую карту и "путем применения насилия" узнали пин-код. После чего грабители сняли деньги и распорядились ими по своему усмотрению.

"Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, назначил одному из подсудимых наказание в виде 11 лет лишения свободы, другому 8 лет лишения свободы и третьему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима", - говорится в сообщении.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия

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