На перегонах в метро Петербурга появился высокоскоростной интернет

На перегонах петербургской подземке заработал скоростной интернет в формате 4G, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из операторов связи, обеспечившего покрытие в тоннелях метро.

Связь появилась в тоннелях на четырех из пяти веток подземки, общая протяженность обеспеченных интернетом перегонов составила 185 километров. Пока интернета нет только на "оранжевой" ветке. Телекоммуникационное оборудование, установленное на станциях, позволяет в перспективе перейти на перегонах к стандарту 5G.

Отсутствие метрополитена в подземке Петербурга до последнего времени было настоящей проблемой. Связью были обеспечены только вестибюли, эскалаторы, платформы и переходы. На перегонах связь прерывалась.