На Пушкинском фестивале сыграли спектакль, посвященный Геннадию Шпаликову

На Пушкинском театральном фестивале, который проходит сейчас в Пскове, "Невидимый театр" из Петербурга показал интересный проект "Я шагаю по Москве". Постановка Семена Серзина посвящена Геннадию Шпаликову. Спектакль - путешествие создан на основе дневников и стихотворений советского сценариста, кинорежиссера, поэта, ушедшего из жизни в 1974 году, в 37 лет.

Зрителей пригласили не в зал, а во двор Псковского театра драмы имени Пушкина. И наконец погода благоприятствовала фестивалю! (2 и 3 сентября, во время открытия, Александринскому театру досталась плохая погода - холод, ветер, дождь, а играли актеры спектакль "Блаженная Ксения. История любви" под открытым небом, у стен Кремля). А тут обстановка была прекрасная: начали играть в 19 часов, солнечно, под конец стало немного свежо, красиво зажигались фонари, прохожие и автомобили двигались по улице Пушкина, в небе - самолеты…

Спектакль мобильный, декораций минимум. По жанру - моноспектакль актера Евгения Серзина (очень органичного в роли Шпаликова), младшего брата режиссера. Еще один участник - музыкант Павел Чернейкин, играет на аккордеоне.

После спектакля братья Серзины рассказали о своей работе над ним. Играют постановку уже не первый год - в Петербурге (во дворе театра на Фурштатской и даже в городском баре) и Москве (в "Боярских палатах"), в разных интерьерах, в залах и open air. Переехав в Москву, Серзины живут и работают теперь на два города.

Режиссер Георгий Данелия снял в 1964 году фильм "Я шагаю по Москве", лирическую комедию, "гимн Москве и молодежи 60-х", по сценарию Геннадия Шпаликова. Хорошо знают картину ваши бабушки и дедушки и, конечно, кинематографисты. Как-то неожиданно, что вам интересно то время.

Евгений Серзин: Мое знакомство со Шпаликовым началось давно - когда я приехал в Петербург из Мурманска поступать. Увлекался я тогда музыкой, о театральном институте не думал. А Семен заканчивал первый курс, они ставили Чехова. Я пришел к ним, увидел и подумал: как интересно, может, мне сюда попробовать поступать? С его однокурсниками мы пошли к кому-то в гости, и там я посмотрел фильм "Я шагаю по Москве". С песней из фильма я поступал, потом с ней выступал на конкурсе "Поющая маска". Мне близки поэзия Шпаликова, легкость, которая была в нем, ощущение - счастье впереди, нереализованные возможности, которые разбиваются о реальность…Прочитав книгу Шпаликова "Я шагаю по Москве", мы с Сеней решили, что нам есть о чем поразмышлять в этом материале. Многие из нас, и я, в том числе, стояли перед выбором - можно ли быть предельно честным перед миром и как поступить, чтобы продолжить свое существование? Изменить себе и изменить себя? А вот Геннадий Шпаликов выбрал другой путь - уход из жизни.

Вы с самого начала работаете с братом в "Невидимом театре"?

Евгений Серзин: Можно сказать, даже раньше. В студенческие годы мы создали "квартирник" "Стыдно быть несчастливым", по записным книжкам Александра Володина - для Володинского фестиваля, который проходит в Петербурге. Этот спектакль объединил нашу компанию.

Еще я пять лет работал в Малом драматическом театре.

Знаю, что скоро вы дебютируете в качестве режиссера в театре "Приют комедианта", замахнулись на пьесу Чехова "Дядя Ваня".

Евгений Серзин: Об этом я мечтал давно, еще во время учебы в институте делал режиссерские работы. Но поскольку музыка перевесила - я писал песни, у меня есть группа "Не"Мой Фронт", мечту свою не осуществлял. Во многих спектаклях, выпущенных в России и за рубежом, звучит моя музыка. Потом я стал снимать серии-пилоты для сериалов, клипы.

И вот весной совместно с Музеем истории ГУЛАГа сделал заявку на спектакль по книге "Мой ГУЛАГ", это воспоминания жертв сталинских репрессий. Надеюсь, получится воплотить эту идею.

Режиссер спектакля - для меня это новый, интересный опыт. Я очень благодарен художественному руководителю "Приюта комедианта" Виктору Михайловичу Минкову за эту возможность, за его доверие, авантюризм.

"Я шагаю по Москве" - "ностальгическое путешествие в прошлое". Чем вас заинтересовала фигура Шпаликова, вгиковца, сценариста? Ваше поколение смотрит другое кино.

Семен Серзин: Когда я делал "квартирник" по Александру Володину, увидел дневниковые записи про Шпаликова, начал читать, мне стало интересно. Потом узнал, что Шпаликов - автор сценария фильма "Я шагаю по Москве" и написал текст песни "А я иду, шагаю по Москве", а также то, что по его сценариям сняли фильмы "Застава Ильича", "Ты и я", "Долгая счастливая жизнь" и другие. И мне захотелось рассказать об этом человеке. Многие люди не знают о нем ничего, как не знал я. А дальше я увидел в книжном магазине сборник "Я шагаю по Москве". Когда читал, то понял, что эти тексты мне близки, что только мой брат сможет сыграть это, мне с ним легче работать - не нужно разъяснять какие-то вещи, ведь мы хорошо знаем друг друга.

В соцсетях прочитала новость: "Невидимый театр" планирует отметить 1 октября новоселье в Петербурге. Сами, своими силами ремонтировали помещение. Зачем вам это, раз вы переехали в Москву?

Семен Серзин: В Москву переехали я, мой брат и еще несколько артистов. Но мы регулярно играем в Петербурге. И решили развивать театр там и в Москве. То, чего нет в Москве - есть в Питере, и наоборот. А хочется, чтобы наша неприкаянность закончилась, наши спектакли и артисты были востребованы, чтобы актеров "Невидимого театра" знали, снимали в кино. В движении - жизнь.

Прописка наша изменится: Васильевский остров, Кожевенная линия, 34. Это новая часть "Севкабеля" (культурный центр "Севкабель Порт". - Прим.ред), которая будет называться "Исткабель". Я случайно увидел это помещение, оно по всем параметрам нам подходило. И так совпало, что в это же время нам пришлось снова увозить декорации с Фурштатской в мой гараж. Так и решились на этот шаг.

Справка "РГ"

В марте 2021 года Семен Серзин выпустил в Псковском театре драмы спектакль-детектив "Свидетельские показания" по пьесе популярного сейчас в России драматурга Дмитрия Данилова.