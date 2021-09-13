В Петербурге арестовали женщину, державшую детей на цепи по ночам

В Петербурге суд заключил под стражу 30-летнюю женщину, которая била и держала на цепи своих детей.

Как сообщает СК региона, она систематически применяла насилие к семилетнему сыну и дочке 2015 года рождения.

По данным следствия, в квартире на проспекте Энергетиков женщина наносила детям множественные удары руками и деревянной палкой, ограничивала их в еде и приковывала по ночам на цепь в коридоре. Предполагается, что мать делала это из-за неприязни к детям и ложно понятых методов воспитания.

Следователи Красногвардейского района Северной столицы возбудили дело по факту истязания двоих несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По информации прокуратуры города, пострадавших мальчика и девочку передали в социально-реабилитационный центр, откуда их доставили в больницу. Надзорный орган проводит свою проверку - выясняет, в каких условиях жили дети и как выполняли свою работу органы профилактики, которые должны предупреждать такие случаи.