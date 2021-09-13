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13.09.2021 13:36
Рубрика: Происшествия

В Петербурге из-за подтопления закрыли станцию метро

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге закрыли выход со станции метро "Площадь Восстания" в сторону Московского вокзала. Причиной стало затопление станции на вокзале, сообщили в пресс-службе подземки.

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Второй выход со станции в сторону Лиговского проспекта работает в обычном режиме.

Отметим, что в Северной столице второй день идут проливные дожди. По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, непогоду в городе вызвал циклон "Кийан", пришедший из Германии.

По оценкам метеоролога за день в Петербурге может выпасть до 12 миллиметров осадков.

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