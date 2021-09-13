В Петербурге завели дело из-за привязывания ребенка колготками в больнице

Следователи Василеостровского района Петербурга возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы трехлетнего ребенка в больнице.
Как сообщает СК города, работники туберкулезного отделения детской инфекционной больницы №3 систематически привязывали мальчика за надетые на него колготки к стулу для кормления и детской кроватке. Тем самым они лишали ребенка возможности свободно передвигаться, как ему хочется. Причастные к этому лица устанавливаются.
Мать и отец малыша лишены родительских прав, поэтому он находится на попечении одного из детских домов.
Накануне видеозапись с привязанным мальчиком выложила в своем блоге одна из матерей, оказавшихся в больнице со своими детьми.
После этого начались проверки - следкома, прокуратуры и аппарата уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.