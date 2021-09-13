В республике Коми наградили подростков за спасение утопающих и на пожаре

В Республике Коми двоих подростков по указу президента России Владимира Путина наградили медалями за отвагу на пожаре и спасение утопающих.

Десятилетняя школьница из Усинска Валерия Удот по указу президента страны за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей во время пожара, была представлена к знаку "Горячее сердце" и медали "За отвагу на пожаре".

А вот Женю Тимушева из Усть-Куломского района наградили медалью "За спасение погибавших" посмертно. Трое братьев - трех, десяти и 12 лет - отправились на рыбалку. И в какой-то момент младший ребенок не удержался и упал в воду. За трехлетним малышом в реку Вычегду прыгнул старший, Женя. Но не смог противостоять сильному течению. Оба мальчика не выплыли. Медаль "За спасение погибавших" передадут семье Евгения Тимушева.