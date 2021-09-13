В Териберке появился природный парк

В селе Териберке, которое стало одной из наиболее популярных туристических достопримечательностей Заполярья, создан одноименный природный парк. Постановление об этом подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Это необходимо, с одной стороны, чтобы обеспечить сохранение природы на территории, пользующейся гигантской популярностью, - подчеркнул глава региона. - С другой стороны, это позволит нам продолжать развивать туризм в Териберке, не нанося ущерб окружающей природе. Задачей природного парка будет регулирование процесса посещения этой территории туристами.

Общая площадь парка составит около 2,5 тысячи гектаров.

Визит в Териберку будет невозможен без разрешения, отметила вице-губернатор региона Ольга Кузнецова. Разрешение на поездку можно будет получить на сайте министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. Исключение будет сделано для жителей региона, проживающих в самом селе, а также для их родственников.