На Кубани предупредили об опасности возникновения пожаров

Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии предупредило о высокой пожароопасности в нескольких регионах ЮФО. Под угрозой находятся центральные районы Краснодарского края.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что опасность возникновения возгораний сохранится как минимум до 16 сентября.

- Высокая пожароопасность прогнозируется 13 сентября в центральных районах Краснодарского края, а 14-16 - сентября в юго-западных, центральных и северных районах региона, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Там также напомнили, что запрещено жечь костры в лесах, особенно рядом с сухой травой или поваленными деревьями. При возникновении пожаров спасатели просят незамедлительно сообщать об этом по телефону "101".