В Краснодарском крае на свалке нашли тело младенца

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после того, как на свалке в Темрюкском районе работники нашли тело новорожденного. Оно попало на полигон в мусоровозе из Анапы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

- По факту обнаружения тело новорожденного возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали в пресс-службе следственного ведомства.

Тем временем прокуратура Кубани поставила на контроль ход расследования уголовного дела. В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье 106 УК РФ "Убийство матерью новорожденного ребенка".