Почему на Кубани все чаще гремят скандалы, в которых замешаны офицеры полиции

Очередному коррупционному скандалу, который на Кубани разгорелся накануне, мало кто удивился. Подумаешь, пишут в соцсетях, задержали 37-летнего полковника полиции, не первый и не последний раз... Поразил всех, скорее, размер взятки: за содействие по уголовному делу офицер потребовал аж... 40 миллионов рублей.

- Органами полиции расследуется уголовное дело в отношении группы лиц о незаконном обороте сильнодействующих средств. Зная об этом, полицейский сообщил родственнице двух фигурантов о намерении следствия квалифицировать действия подследственных по более тяжкой статье, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Об имени задержанного не сообщалось, но речь, как удалось выяснить, идет о 37-летнем Александре Поляничеве, занимавшем до ареста в краевом главке должность заместителя начальника информационного центра. Полковник убедил женщину, что, если статью переквалифицируют, ее родственникам грозит куда более суровое наказание. И тут же выразил готовность лично передать 40 миллионов рублей неким "нужным" коллегам, которые за эти деньги якобы готовы прекратить объективное расследование. Согласившись с предложением, женщина пообещала передавать частями назначенную мзду. Но расставшись с первым "взносом" в 7 миллионов рублей, она решила сообщить о криминальной сделке в региональное управление СКР. И второй "взнос" полковник получал уже под надзором.

7 сентября 2021 года он получил от заявителя еще 3 миллиона рублей. После чего, говоря официальным языком, его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками ГУСБ МВД России. Задержанному предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Резонансное уголовное дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР. Как пояснили в ведомстве, сейчас проходят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению.

Возможно, повторится история с арестом заместителя начальника ОРЧ УСБ краевого главка МВД полковника Дмитрия Фролова. С марта минувшего года он является фигурантом уголовного дела о широкомасштабном мздоимстве на посту ДПС "Успенский", по которому было арестовано 15 сотрудников кубанской полиции. Дело уже готовится к суду, его фигурантам придется ответить за "Создание преступного сообщества" и "Получение взятки в особо крупном размере".

Выявление всех крупных коррупционных дел полицейских почему-то связаны с оперативными сотрудниками ГУСБ МВД России

Но вот что обращает на себя внимание. Выявление всех крупных коррупционных дел полицейских почему-то связано с оперативными сотрудниками ГУСБ МВД России и их коллегами из Южного или Северо-Кавказского федеральных округов. Местная служба безопасности, как правило, "щиплет" коллег по мелочам. И дело здесь, кажется, не в табеле о рангах, что позволено Юпитеру, не позволено быку... Скорее, тут просчет в кадровой политике. Тот же заместитель начальника ОРЧ УСБ краевого главка МВД полковник Дмитрий Фролов, основываясь на документах, у меня есть все основания утверждать, сфабриковал дело против начальника полиции Новороссийска полковника Владимира Бараковского, который противодействовал его противозаконной деятельности. И за что, по сути, с подачи Фролова был уволен из органов внутренних дел. (См. "РГ", "Честь имею" и "Защита Бараковского" от 27 и 31.05.2021 года.) А какие выводы сделало руководство кубанской полиции?

Оно с завидным упорством отказывается восстановить Владимира Бараковского в должности начальника отдела МВД России по Новороссийску, которой он лишился "по заказу" Фролова. А подчиненные высокопоставленного особиста, приложившие к этому руки, продолжают трудиться на своих постах. И работники ГУ МВД края это видят. И принимают для себя решения...