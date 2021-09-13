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13.09.2021 10:05
Рубрика: Происшествия

В горах Сочи медведь напал на туристов и порвал четыре палатки

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника
Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника

На стоянке у озера Зеркального, расположенного на горном хребте Ачишхо в сочинском поселке Красная Поляна, медведь порвал сразу четыре палатки и, не найдя ничего съестного, "перекусил" укулеле (миниатюрной гитарой). Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, сообщилa пресс-служба Кавказского заповедника на своей странице в Instagram.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому АО
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"Я проснулась ровно в этот момент, когда палатка начала рваться, - рассказала сочинский гид Марго в соцсети. - И уже втроем мы издали такой ультразвук, что медведь от испуга дал деру. Нам было слышно его громкий косолапый побег, а ребятам в соседней палатке, мимо которых пробежал в нескольких сантиметрах, его громкое и тяжелое дыхание".

Сейчас в горах Сочи все чаще поступают сообщения о встречах с косолапыми. Причина такой активности заключается в том, что в местных лесах созрели плодово-ягодные культуры, что провоцирует сезонную миграцию медведей.

По словам ведущего научного сотрудника Кавказского заповедника Анатолия Кудактина, дикая груша - стартовый нажировочный корм у медведя.

"Как известно, в Красной Поляне сохранились древние черкесские сады, - говорится в сообщении. - И традиционно к старым, но урожайным грушам приходят медведи. Уже знакомое старожилам семейство косолапых накануне видели гости кордона Лаура. И даже засняли, как мама-медведица с медвежатами увлеченно поглощают вкусные плоды. Дикие животные были слишком сосредоточены на поедании плодов. Поэтому все разошлись миром. Однако события могли бы развиваться иначе. Медведица с медвежатами - самый опасный тандем. Как любая мать, хищница, почуяв опасность, могла кинуться на защиту своих малышей".

Если встречу с диким животным на территории кордона можно назвать исключением, чем правилом, то на туристических стоянках медведь является полноправным хозяином. Это туристы приходят к ним в дом. Однако многие гости заповедника гостями себя не считают. По-хозяйски располагаются не там, где велят правила, оставляют мусор и пищевые отходы. Все это как магнит притягивает животных, в том числе медведей. В итоге каждый турсезон растет статистика пострадавшего имущества туристов от когтей и зубов косолапых. К слову, и в этот раз туристы поставили свои палатки за пределами безопасного периметра.

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