В Волгограде две девочки попали в реанимацию из-за отравления дурманом

В Волгограде две 14-летние девочки получили сильное токсикологическое отравление дурманом - ядовитым растением семейства пасленовых (Datura).

Пострадавшие госпитализированы в реанимацию городской больницы №25.

Как сообщает РИА Новости, состояние девочек токсикологи оценивают как средней тяжести.

В комитете здравоохранения Волгоградской области отметили, что из-за высокого содержания алкалоидов семена и цветы дурмана очень ядовиты. Отравление может вызвать головную боль, снижает моторику органов пищеварения, провоцирует учащенное сердцебиение.