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13.09.2021 02:39
Рубрика: Власть

Валентина Матвиенко проверила благоустройство Таганрога

Текст: Дмитрий Гончарук (Таганрог)
Российская газета - Федеральный выпуск № 208(8559)
Через пять лет Таганрог изменится до неузнаваемости и станет популярным туристическим центром на Азовском море, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу во время рабочей поездки в этот город.

Планируется обновить транспортную сеть города. Трамвай работает в Таганроге c 1932 года, а троллейбус - с 1977-го. Не все города-миллионники могут похвастаться тем, что сохранили электротранспорт, а y города c 248 тысячами жителей это получилось. Конечно, почти за 90 лет трамвайная система устарела, цифра износа такая же, как возраст, и простым поддерживающим ремонтом было не обойтись.

Матвиенко: Таганрог включен в программу развития туризма

Будет построено 45 километров современных путей, из которых 10 уже готовы, закупается 60 вагонов. Общий объем финансирования приближается к 12 миллиардам рублей, из них 2,6 миллиарда выделяет сам город, а остальные средства инвестирует концессионер - "Синара-ГТР Таганрог". Матвиенко оценила технологичность нового подвижного состава, дала старт работам на второй очереди и проехала по обновленному маршруту несколько остановок.

"Много городов, где нужно то же самое делать. Мы с правительством, и Михаил Мишустин поддержал, договорились, что если удастся этот пилотный проект - тиражируйте его на другие субъекты", - сказала Матвиенко. О троллейбусе тоже не забыли, его собираются модернизировать, а маршруты продлят без контактной сети за счет машин с большим запасом автономного хода.

Кроме того, приведут в порядок водопровод и канализацию, о постоянных проблемах с которыми спикеру Совфеда рассказали местные жители. "Составлен комплексный план модернизации Таганрога. Понятно, что объем задач такой, что только региональным бюджетом с этим не справиться.

На превращение Таганрога в крупный туристический центр планируют потратить почти 70 миллиардов рублей 

Поэтому Совет Федерации и подключился, мы в тесном контакте с руководством Ростовской области. И мы не просто занимаемся обсуждением и разговорами, а уже пошла конкретная практическая работа", - рассказала Матвиенко. Правительство приняло решение о включении Таганрога в программу развития туристических кластеров. На превращение этого города в крупный туристический центр планируют потратить почти 70 млрд. рублей.

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