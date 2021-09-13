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Текст:   Наталия Швабауэр  (Свердловская область)
13:12 13.09.2021

Антимонопольщики выяснили причины роста цен на стройматериалы

Свердловское управление ФАС России не нашло подтверждения, что участники рынка стройматериалов вступили в картельный сговор или злоупотребили доминирующим положение, чтобы завысить цены на продукцию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что проверки поставщиков и производителей стройматериалов для многоквартирного жилья проводились с апреля по поручению центрального аппарата ФАС. Антимонопольщики анализировали цены и пытались установить, в чем причина резкого удорожания квадратного метра. В типовых домах эконом-класса он стал стоить больше на 16 процентов, в комфорт-классе - на 15, в элитных проектах - на 8.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Строителям по госзаказу компенсируют подорожание стройматериалов

Опросило 126 застройщиков, которые последние два года возводили жилье в регионе, и 25 поставщиков, у которых наблюдался наибольший рост отпускных цен.

- Анализ показал, что стоимость основных групп стройматериалов по состоянию на 1 июня 2021 года существенно выросла по отношению к 1 июня 2020 года и многократно превысила официальную инфляцию в этот период (7,08 процента). В частности, арматура подрожала на 45-55 процентов, бетон - на 5-20. Цены на битумсодержащие смеси (например, асфальт) поднялись на 5-15 процентов, на пиломатериалы - на 20-50, на теплоизоляцию - на 50-60, на ПВХ-продукцию - на15-25. Кирпич подорожал на 2-15 процента, - комментирует Ольга Смирнова, начальник отдела по борьбе с картелями Свердловского УФАС России.

Проанализировав составляющие ценообразования, в антимонопольной службе пришли к выводу, что причины роста объективные. Основная - увеличение себестоимости продукции. Она поднялась, поскольку увеличилась стоимость сырья: цемента, инертных добавок, добавок к бетонным смесям и т. п. Кроме того, выросли цены на энергоносители и ГСМ, тарифы на перевозку. Под влиянием мирового рынка подорожали металлоизделия. Что касается древесины, то после снятия ограничительных мер летом 2020 года спрос на внутреннем рынке на нее стал больше, а объемы заготовки при этом снизились.

Несмотря на то, что получателей сверхприбылей на Среднем Урале не выявили, два хозяйствующих субъекта ("Сталепромышленная компания" и "Уралметаллстрой"), зарегистрированные здесь, вместе с пятью другими стали фигурантами дела о сговоре на общероссийском рынке металлопроката. Его рассматривает центральный аппарат ФАС. Также им возбуждено дело по факту злоупотребления доминирующим положением на федеральном рынке ориентированно-стружечных плит (группа компаний "Кроношпан"). Кроме того, антимонопольщики усмотрели признаки накрутки наценок на листовое стекло при практически неизменной себестоимости в действиях компаний "Салаватстекло" и "Гардиан стекло".

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