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13.09.2021 22:49
Рубрика: Общество

Архивисты нашли тысячи документов, связанных с Демидовыми

Текст: Ольга Медведева ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8560)
В Екатеринбурге открылась международная выставка архивных документов "Первые Демидовы. Рождение горнозаводской империи". С 2018 года в рамках губернаторской программы по выявлению и приобретению документов по истории рода Демидовых архивисты выявили более 7000 документов, касающихся самой известной уральской династии.

На выставке 28 документов демонстрируются впервые, 10 из них - в подлинниках. Посетители могут увидеть указ Петра I о передаче Никите Демидову Невьянского завода в 1702 году и челобитную горнозаводчика к царю с жалобой на волокиту при оплате изготовленных боеприпасов. Планы и чертежи новых заводов, цены на медь - деловая переписка XVIII века делает события трехвековой давности особенно реальными.

Фото: РГАКФД
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Один из документов был предоставлен национальным архивом Франции. В нем французский консул в Санкт-Петербурге в 1725 году сообщает в Париж об успехах сибирских заводов. "Документов европейского происхождения о России того времени не так много. Депеша показывает, что этот вопрос всерьез интересовал французских политиков, - объясняет сотрудник Государственного архива Свердловской области Ольга Никоян.

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье дополняет:

- Интерес к России у французов определенно был! А когда один из Демидовых стал мужем Матильды, племянницы Наполеона, и когда металл из Нижнего Тагила шел на строительство Эйфелевой башни - тема русских стала в Париже особенно популярной.

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